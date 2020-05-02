Китай перемагає COVID-19: виявлений лише 1 новий хворий

У Китаї повідомили, що станом на 2 травня зафіксували поки тільки один випадок зараження COVID-19. Це найнижчий показник в країні з початку пандемії коронавірусу.

Про це пише CNBC з посиланням на Національну комісію з охорони здоров'я Китаю. При цьому наголошується, що хворий прибув з-за кордону.

COVID-19 в Китаї

Додамо, що нових смертей від ускладнень COVID-19 не реєстрували вже 17 днів поспіль. В цілому, кількість підтверджених випадків в Китаї склало 82 875, а число загиблих – 4633. При цьому хвороба побороли 77 685 пацієнтів.

Нагадаємо, що коронавірусів в світі вже заразилися понад 3,4 млн осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Китаєм, яка закінчила торговельну війну, тепер має другорядне значення. При цьому американський уряд може ввести нові мита проти Китаю через його ролі в поширенні коронавірусу.

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