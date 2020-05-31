Китай назвав дату виходу вакцини від COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 31 травня. Постійно оновлюється

Коронавірус у світі встановив новий антирекорд із поширення: за останній час була зафіксовано максимальна кількість заражень з моменту початку пандемії – майже 125 тисяч.

У Китаї запевнили, що вакцина від COVID-19 в країні може бути готова вже до кінця 2020-го або на початку 2021 року. Водночас станом на 31 травня коронавірусною інфекцією захворіли понад 6,1 млн осіб. Із них більше 370 тисяч померли, але більш як 2,7 млн змогли вилікуватися.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 23 204 людини. Померли 696 пацієнтів, одужали 9311.

Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (більше 1,8 млн), Бразилія (майже 500 тис.) і Росія (більш як 396 тис.).

Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів щодо захворюваності.

А ось в Україні Міністерство охорони здоров'я готується до другої хвилі коронавірусу, яка може трапитися у країні восени.

06:00 – У пресслужбі Державної прикордонної служби України повідомили про відновлення з 1 червня роботи шести пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною та Молдовою. Водночас Угорщина, яка збиралася 30 травня відновити роботу чотирьох пунктів пропуску з Україною, заявила, що це питання відкладається.

04:15 – Європейський союз закликав США переглянути рішення перервати відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я за її дії у зв'язку з пандемією коронавірусу.

03:10 – З'ясувалося, що напередодні пандемії коронавірусу Франція спалила до мільярда медичних масок і приблизно 714 млн високоефективних масок типу FFP2, оскільки влада вважала, що вони не знадобляться.

01:30 – У Рівненській області зареєстрували 29 нових випадків захворювання COVID-19. Вік хворих від 18 до 83 років.

01:00 – Саудівська Аравія оголосила про поступове відкриття мечетей 31 травня, за винятком святині в Мецці.

00:37 – Міністерство охорони здоров'я готується до другої хвилі коронавірусу в Україні, яка може трапитися восени, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.