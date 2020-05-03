Китай навмисно "вбивав" дані про коронавірус: розвідка розкрила секретну інформацію
Уряд Китаю навмисно приховував і знищував дані про спалах коронавірусної інфекції COVID-19 у країні.
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Як пише The Daily Telegraph із посиланням на дані розвідувального союзу "П'ять очей" (США, Австралія, Канада, Великобританія і Нова Зеландія), китайська влада примушувала лікарів мовчати, знищуючи докази наявності коронавірусу в лабораторіях.
Також Китай відмовлявся надавати живі зразки вченим, які працювали над створенням вакцини від COVID-19.
"Незважаючи на докази передачі вірусу від людини до людини з початку грудня, влада КНР заперечували це аж до 20 січня", – йдеться в доповіді спецслужб.
За даними розвідки, професорка Ши Чженлі з Уханьского інституту вірусології виявила зразки коронавірусу в печері провінції Юньнань. Він був схожий із COVID-19. Потім вчені займалися синтезом коронавірусу, виведеним з організму кажанів.
Однак пізніше нібито з'ясувалося, що геном COVID-19 не збігається з тими вірусами, які вивчалися в лабораторії під керівництвом Ши Чженлі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, спецслужби взялися за двох китайських вчених, які працювали в Уханьскому інституті вірусології та вивчали кажанів за гроші урядів Австралії та Китаю.
Китай не допустив Всесвітню організацію здоров'я до участі в розслідуванні походження коронавірусу COVID-19.