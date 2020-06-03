Влада Китаю навмисно приховувала від Всесвітньої організації охорони здоров'я інформацію про коронавірус (COVID-19), який в 2020 році викликав світову пандемію.

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Як пише Associated Press з посиланням на записи внутрішніх бесід в ВООЗ, китайська лабораторія оприлюднила геном тільки після того, як інша лабораторія опублікувала його 11 січня на сайті, присвяченому вірусології. І навіть тоді Китай як мінімум два тижні не поспішав надати детальну інформацію ВООЗ про стан пацієнтів і випадки зараження.

Згідно з джерелами видання, ВООЗ публічно вітала реакцію Китаю, оскільки хотіла отримати більше інформації, але на закритих засіданнях на початку січня вони скаржилися, що Китай не обмінюється даними в належному обсязі. На їхню думку, ця інформація могла б вчасно встановити передачу вірусу між людьми і оцінити масштаби загрози для світу.

Китай навмисно приховував дані про COVID-19: спливли секретні записи ВООЗ

Також агентство зазначає, що в ході зустрічей в січні співробітники ВООЗ обговорювали, як "натиснути на Китай", щоб отримати детальну інформацію про пацієнтів і не викликати гнів керівництва країни, побоюючись втрати доступу до інформації в іншому випадку.

У той же час експерти ВООЗ щиро вважали, що китайські вчені зробили велику роботу з розшифровки генома незалежно від того, що китайське керівництво зволікало із наданням інформації ВООЗ про вірус.

"У нас дуже мало інформації. Її явно недостатньо, щоб ретельно планувати", – говорила на одній із закритих зустрічей американська лікарка-епідеміологиня Марія ван Керкхов.

"Зараз ми в тій ситуації, коли вони дають нам інформацію за 15 хвилин до того, як вона з'явиться на китайському телебаченні", – заявляв на іншій зустрічі Ґауден Галі, що представляє ВООЗ в Китаї. На його думку, фахівці таку інформацію повинні отримувати набагато раніше.

У підсумку, як пише видання, затримка з розшифровкою генома загальмувала виявлення випадків COVID-19 в інших країнах, поряд з розробкою тестів, ліків і вакцин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Китай не допустив Всесвітню організацію здоров'я до участі в розслідуванні походження коронавірусу COVID-19.

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