Китай намагається приховати походження коронавірусу? ВООЗ не допустили до розслідування

Китай не допустив Всесвітню організацію здоров'я до участі в розслідуванні походження коронавірусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє "Sky News", про це заявив представник ВООЗ доктор Гауді Галеа.

Китай проти міжнародного розслідування

"Ми знаємо, що проводиться якийсь національне розслідування, але на даному етапі нас не запросили приєднатися. Нам потрібно знати якомога більше, щоб запобігти повторенню нинішньої ситуації", – зазначив він.

ВООЗ до цього вже неодноразово зверталася до влади Китаю з проханням залучити їх представників до розслідування про походження коронавірусу, але спроби не увінчалися успіхом.

В організації побоюються, що Китай не хоче, щоб походження COVID-19 стало відоме на міжнародному рівні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ВООЗ озвучили нові тривожні тенденції в зв'язку з коронавірусом.