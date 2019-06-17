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Китай накрив потужний землетрус: є загиблі

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У Китаї в понеділок, 17 червня, стався потужний землетрус. Поштовхи магнітудою 6.0 зафіксували на південному заході країни.

Як повідомляє China Daily, у результаті природного явища загинули мінімум п'ять осіб, один зник безвісті, ще 26 постраждали.

Землетрус стався ввечері, близько 22:55 за місцевим часом, на кордоні між провінціями Сичуань і Гуйчжоу.

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За інформацією геологічної служби США, епіцентр знаходився за 19 км на південний схід від повіту Чаннін (Сичуань). Осередок залягав на глибині 10 км.

Відзначимо, провінція Сичуань є одним із найбільш сейсмонебезпечних регіонів Китаю, де землетруси відбуваються регулярно. У травні 2008 року тут стався найсильніший за останні десятиліття землетрус магнітудою 8.0.

Ілюстрація. Землетрус

Ілюстрація. Землетрус

Фокус.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше потужний землетрус сколихнув Філіппіни. У катаклізмі загинуло одинадцять осіб.

У березні в південній частині Перу стався другий потужний землетрус у країні за останні півроку, магнітуда якого склала 7,1. Очевидці події повідомляли, що поштовхи відчувалися на всій території країни, а також на півночі Чилі.

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Місце
Китай
Тег
смерть
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