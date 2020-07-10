Китай накрила "чума" сарани: регіони під ударом знищення

У Китаї почалося нашестя бамбукової сарани, яка вже знищила 6593 гектарів сільськогосподарських культур в міському окрузі Пуер.

Як повідомляє DailyMail, навалу сарани виявили в автономному повіті Цзянчен міського округу Пуер, неподалік від кордону з Лаосом.

Відповідно до припущень місцевої влади, навала може тривати до вересня, а самі комахи здатні завдати величезної шкоди сільській культурі. А в Управлінні лісового господарства Пуер попередили, що сарана може поширитися і на інші території півдня Китаю.

"Виходячи з початкових досліджень і оцінок, існує висока ймовірність того, що бамбукова сарана буде поширюватися в прикордонних районах в період з липня по вересень", – попередили у владі.

Китай накрила сарана WeChat

Станом на 10 липня комахи знищили 6593 гектарів сільськогосподарських культур. Для боротьби з ними чиновники використовують безпілотні літальні апарати, за допомогою яких їм вдалося знищити сарану на майже 3000 гектарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, слідом за пандемією COVID-19 на світ в 2020 році можуть обрушитися пожежі, потоп, неврожай і нашестя сарани.