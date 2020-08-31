Китай лідирує в гонці за вакциною від COVID-19, але виникла проблема.

Китай вирвався вперед в роботі над вакциною від коронавірусу – вчені вийшли на третю, заключну, фазу випробувань. Однак, експерти засумнівалися в її ефективності.

Як пише The Telegraph, це найвищий показник серед інших країн. Разом з тим, фахівці побоюються, що якість вакцини можуть бути не досить високою, а її поява може використовуватися винятково для політичного впливу.

Так, напередодні в Китаї дозволили робити щеплення від коронавірусу людям із зони ризику за місяць до офіційного завершення клінічних досліджень. Це прикордонники і співробітники державних підприємств, що працюють за кордоном. Незабаром очікується вакцинація працівників транспорту і сфери обслуговування.

Разом з тим, експерт з безпеки охорони здоров'я і професор Міського університету Гонконгу Ніколас Томас заявив, що немає жодної гарантії, що вакцина отримає результат, оскільки вона не перевірена остаточно.

"Люди можуть помилково припустити, що їм зробили щеплення, хоча це не так. Отримавши щеплення, вони можуть вести себе більш ризиковано і мимоволі піддавати ризику інших людей", – сказав він.

За його словами, вакцини зараз проходять третю фазу випробувань, її сенс полягає в зниженні короткострокового і довгострокового ризику для людини.

Однак, як пише видання, з боку китайського уряду оприлюднені лише деякі деталі того, які вакцини вводяться людям і скільки їх вже було вакциновано, що викликає побоювання, що участь у вакцинації може бути примусовою, а не добровільною.

"Просто щеплень кільком людям недостатньо, щоб зняти соціальне дистанціювання", – заявив Бен Коулінг, керівник відділу епідеміології та біостатистики Школи громадської охорони здоров'я Гонконзького університету.

Як припускає видання, Китай має додаткові переваги в гонці вакцин: створення успішної вакцини допомогло б зменшити гнів всередині країни і за кордоном з приводу приховування пандемії, а також завдало б удару по планах Дональда Трампа зі створення вакцини.

"Пекін розглядає науку і технології як інструменти національної величі", – сказав учений і доктор наук Корнельського університету Янян Чен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в китайській фармацевтичній корпорації Sinopharm заявили, що їх інактивована вакцина від проти коронавірусу надійде в продаж на ринок вже в грудні 2020 року ціною близько $ 144.

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