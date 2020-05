Китай і США на межі "нової Холодної війни" – МЗС КНР

Міністерство закордонних справ Китаю попередило про наближення "нової Холодної війни" зі США.

Як повідомила прес-служба МЗС КНР у Twitter, деякі політичні сили США спотворюють реальність і провокують конфронтацію з Китаєм.

"Дуже прикро, що під час пандемії коронавірусу в США також поширюється "політичний вірус", який використовує будь-яку можливість для нападок і наклепу на Китай", – йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що американські політики "ігнорують основні факти і висувають незліченні брехливі коментарі та теорії змови щодо Китаю".

"Деякі політсили беруть відносини між Китаєм і США в заручники і ставлять наші дві країни на грань нової Холодної війни. Це небезпечна спроба повернути назад колесо історії", – підкреслюється в заяві.

У відомстві додали, що і Китай, і США виграють від співпраці і програють від конфронтації.

"У Китаю і США різні соціальні системи, але це результат різних виборів, зроблених нашими людьми, які ми повинні поважати. У нас багато розбіжностей, але це не виключає співпраці", – вважають в МЗС.

Також в повідомленні сказано, що КНР і США повинні знайти спосіб мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва, продемонструвавши, що це можливо між двома країнами з різними системами і культурами.

