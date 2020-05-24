Китай і США на межі "нової Холодної війни" – МЗС КНР

Міністерство закордонних справ Китаю попередило про наближення "нової Холодної війни" зі США.
Як повідомила прес-служба МЗС КНР у Twitter, деякі політичні сили США спотворюють реальність і провокують конфронтацію з Китаєм.
Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін
"Дуже прикро, що під час пандемії коронавірусу в США також поширюється "політичний вірус", який використовує будь-яку можливість для нападок і наклепу на Китай", – йдеться в повідомленні.
У МЗС зазначили, що американські політики "ігнорують основні факти і висувають незліченні брехливі коментарі та теорії змови щодо Китаю".
"Деякі політсили беруть відносини між Китаєм і США в заручники і ставлять наші дві країни на грань нової Холодної війни. Це небезпечна спроба повернути назад колесо історії", – підкреслюється в заяві.
У відомстві додали, що і Китай, і США виграють від співпраці і програють від конфронтації.
"У Китаю і США різні соціальні системи, але це результат різних виборів, зроблених нашими людьми, які ми повинні поважати. У нас багато розбіжностей, але це не виключає співпраці", – вважають в МЗС.
Також в повідомленні сказано, що КНР і США повинні знайти спосіб мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва, продемонструвавши, що це можливо між двома країнами з різними системами і культурами.
Some political forces in the US are taking China-US relations hostage and pushing our two countries to the brink of a "new Cold War". This is a dangerous attempt to turn back the wheel of history.- Spokesperson发言人办公室(@MFA_China) May 24, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, США вийшли на стежку війни з Китаєм через коронавірус: економічні санкції можуть торкнутися всіх.
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