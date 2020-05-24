Головна Новини
24 травня • оновлено в 12:14
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Китай і США на межі "нової Холодної війни" – МЗС КНР

1.4т
Читати матеріал російською

Міністерство закордонних справ Китаю попередило про наближення "нової Холодної війни" зі США.

Як повідомила прес-служба МЗС КНР у Twitter, деякі політичні сили США спотворюють реальність і провокують конфронтацію з Китаєм.

Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін

Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін

"Дуже прикро, що під час пандемії коронавірусу в США також поширюється "політичний вірус", який використовує будь-яку можливість для нападок і наклепу на Китай", – йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що американські політики "ігнорують основні факти і висувають незліченні брехливі коментарі та теорії змови щодо Китаю".

"Деякі політсили беруть відносини між Китаєм і США в заручники і ставлять наші дві країни на грань нової Холодної війни. Це небезпечна спроба повернути назад колесо історії", – підкреслюється в заяві.

У відомстві додали, що і Китай, і США виграють від співпраці і програють від конфронтації.

"У Китаю і США різні соціальні системи, але це результат різних виборів, зроблених нашими людьми, які ми повинні поважати. У нас багато розбіжностей, але це не виключає співпраці", – вважають в МЗС.

Також в повідомленні сказано, що КНР і США повинні знайти спосіб мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва, продемонструвавши, що це можливо між двома країнами з різними системами і культурами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США вийшли на стежку війни з Китаєм через коронавірус: економічні санкції можуть торкнутися всіх.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Китай
Тег
холодна війна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 986.

    Вилікувалися: 7108. Померли: 617.

  • У світі захворіли понад 5,3 млн осіб, загинули – більше 340 тисяч.

  • В Італії виявили новий побічний ефект коронавірусу – починаються проблеми зі щитовидкою.

  • Вчені назвали дати закінчення пандемії в країнах-епіцентрах.

  • Зеленський заявив про другу хвилю коронавірусу і закликав Україну готуватися.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги