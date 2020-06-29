Китай дозволив використовувати експериментальну вакцину від COVID-19 для військових

Армії КНР дозволили тестувати зразок вакцини проти коронавірусу, який розробила китайська компанія CanSino Biologics, а також дослідний інститут Академії військових наук.

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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна,, посилаючись на заяву компанії. Там відзначили, що зараз використання Ad5-nCoV (назва вакцини. – Ред.) обмежене тільки військовими структурами, і поки не може мати більш широкого охоплення без схвалення з боку відділу матеріально-технічного забезпечення Народно-визвольної армії Китаю.

За даними розробників вакцини, Центральна військова комісія Китаю схвалила застосування препарату 25 червня терміном на один рік. Раніше під час його клінічних досліджень було підтверджено безпечність зразка, а також певну ступінь ефективності.

Згідно з результатами перших двох етапів клінічних випробувань Ad5-nCoV, вакцина здатна запобігати розвитку захворювань, викликаних коронавірусом. При цьому CanSino Biologics зазначає, що комерційний успіх вакцини не може бути гарантований.

Ad5-nCoV є однією з восьми потенційних вакцин проти коронавірусу, що розробляються в Китаї і затверджені для проведення клінічних випробувань на людях у КНР і за межами країни. Тестування цієї вакцини на людях було схвалено, зокрема, в Канаді.

Раніше в червні 2020 року Академія військових наук Народно-визвольної армії Китаю отримала дозвіл на тестування на людях другої розробленої там експериментальної вакцини проти COVID-19. ЗМІ відзначають, що Китай поки що лідирує у світі з розробки вакцин проти коронавірусу.

Однак поки жодне з розроблюваних у світі щеплень не доведене до третьої стадії: для цієї фази випробувань потрібні тисячі учасників, а дослідження повинне вестися в країні, де вірус набув значного поширення, тобто в природному оточенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайська компанія China National Biotec Group також заявила про успішне тестування вакцини проти коронавірусу (COVID-19) на людях. Попередній аналіз показав, що вона сприяла безпечному виробленню антитіл від коронавірус у всіх 1120 здорових випробовуваних, яким ввели препарат.