Китаєць 30 років ростив 15-кілограмову пухлину: фото 18+

Китаєць 30 років ростив у себе на спині пухлину, яка за всі ці роки стала важити 14,9 кілограма.

68-річний чоловік на прізвище Тан страждав через те, що лікарі довгий час відмовлялися його оперувати, пише Daily Mail.

Пухлина досягла 85 сантиметрів у довжину і 65 сантиметрів завширшки. Вона частково вразила легені, хребет і кілька основних артерій китайця.

Daily Mail

Востаннє Тан потрапив до лікарні в листопаді 2018 року, коли пошкодив сонну артерію і мало не помер від втрати крові. Його кілька місяців ретельно оглядав лікар Ян Цзюнь. Лікар вирішив оперувати пацієнта, незважаючи на всі можливі ризики.

Операція пройшла в одній із лікарень Шанхая і тривала 33 години. Під час процедури пацієнт втратив дуже багато крові. У результаті, він вижив і через деякий час повністю відновився.

Daily Mail

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