Киргизстан вирішив закрити кордони через зникнення президента: той раптово "знайшовся"
У Киргизстані не можуть визначити місцезнаходження президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова, тому в цілях безпеки закрили держкордон.
Про це "Інтерфаксу" повідомив заступник голови Ради безпеки країни Омурбек Суваналієв. Проте російське видання РИА Новости, з посиланням на пресслужбу Жеенбекова, повідомило, нібито президент все ще перебуває в столиці Бішкеку.
Також невідомо, де наразі перебуває експрем'єр-міністр країни Кубатбек Боронов.
"Президент у Бішкеку. Особисто проводить переговори з політичними силами. Всі сили направлені на те, щоб повернути все в правове русло", – сказала прессекретарка Толгонай Стамалієва.
Водночас Суваналієв додав, що перші особи країни не з'являлися на публіці з початку протестних акцій. Було кілька звернень президента, опублікованих в інтернеті, але де вони записані, невідомо.
"Посадові особи, які покинули робочі місця, перебувають у конспіративних місцях. Сказати точно, де, ми не можемо, багато хто з них ховається. Частина з них, як Боронов, запевняє, що працює віддалено, і у відставку не подавали. Таких реваншистів досить багато, що може призвести до великих зіткнень", – пояснив він.
Суваналієв зазначив, що політичні сили Киргизстану все ще не можуть домовитися між собою. Силовики вживають усіх заходів, щоб не допустити зіткнень.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
5 жовтня, наступного дня після парламентських виборів у Киргизстані, люди вийшли на акцію протесту на площу Ала-Тоо в Бішкеку та інших містах країни.
Учасники мітингу виступили проти попередніх підсумків голосування, згідно з якими більшість голосів отримали провладна партія "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан".
6 жовтня протести продовжилися. Центральна виборча комісія Киргизстану визнала підсумки виборів недійсними.
Унаслідок зіткнень із силовикам помер перший протестувальник, ще 590 осіб постраждали. За даними Міністерства охорони здоров'я, госпіталізовано 150 постраждалих, 13 із них – у реанімації.
6 жовтня у відставку подали прем'єр Кубатбек Боронов і спікер Жогорку Кенеша (парламенту республіки) Дастан Джумабеков.
Мітингувальники захопили будівлю парламенту (Білий дім), в якому також знаходиться адміністрація президента, і низка інших держустанов. Будівлю парламенту підпалили.