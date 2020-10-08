Киргизстан вирішив закрити кордони через зникнення президента: той раптово 'знайшовся'

У Киргизстані не можуть визначити місцезнаходження президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова, тому в цілях безпеки закрили держкордон.

Про це "Інтерфаксу" повідомив заступник голови Ради безпеки країни Омурбек Суваналієв. Проте російське видання РИА Новости, з посиланням на пресслужбу Жеенбекова, повідомило, нібито президент все ще перебуває в столиці Бішкеку.

Також невідомо, де наразі перебуває експрем'єр-міністр країни Кубатбек Боронов.

"Президент у Бішкеку. Особисто проводить переговори з політичними силами. Всі сили направлені на те, щоб повернути все в правове русло", – сказала прессекретарка Толгонай Стамалієва.

Водночас Суваналієв додав, що перші особи країни не з'являлися на публіці з початку протестних акцій. Було кілька звернень президента, опублікованих в інтернеті, але де вони записані, невідомо.

"Посадові особи, які покинули робочі місця, перебувають у конспіративних місцях. Сказати точно, де, ми не можемо, багато хто з них ховається. Частина з них, як Боронов, запевняє, що працює віддалено, і у відставку не подавали. Таких реваншистів досить багато, що може призвести до великих зіткнень", – пояснив він.

Суваналієв зазначив, що політичні сили Киргизстану все ще не можуть домовитися між собою. Силовики вживають усіх заходів, щоб не допустити зіткнень.

Як повідомляв OBOZREVATEL :