Кіпр зняв частину коронавірусних обмежень для туристів

У Кіпрі влада послабила карантинні заходи для іноземних туристів – тепер у більшості з них не будуть вимагати довідку про негативний тест на COVID-19.

Як повідомляє The Guardian, посилаючись на заступника міністра туризму Кіпру Савваса Пердіоса, перевірку залишать для 15% туристів, обраних випадковим чином.

"Єдине, що їм потрібно зробити, щоб прилетіти сюди, – це заповнити електронну форму", – заявив заступник міністра.

Також він додав, що туроператори, з якими він спілкувався, все ще вірять, що частину сезону можна врятувати і понести не такі великі збитки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кіпр буде безкоштовно перевіряти туристів на COVID-19 за допомогою швидких тестів.