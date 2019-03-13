"Кинули в колодязь і підірвали!" Терорист "ЛНР" зганьбився фейком про "звірства" українських добробатів

Так званий "радник голови" ЛНР" із зовнішніх зв'язків" Родіон Мірошник відзначився нетверезим фейком про те, що українські добровольці на Донбасі нібито заради забави вбили батька та сина на одному з блокпостів.

Кривавими подробицями пропагандистської байки він поділився в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Родіон Мірошник "Миротворець"

"Один приклад: батько і син йшли через блокпост, їх ось такі діячі зупинили, засунули в сухий колодязь, а потім інший діяч, який прийшов п'яний і веселий, дістав гранату і туди кинув! І все, ці люди закінчилися там! Одному розірвало голову, другий помер через півтори години!" — публічно озвучив плоди нетверезої уяви Мірошник.

Добровольці "КиевПравда"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

російський пропагандист Дмитро Куликов озвучив безглуздий фейк про нібито бомбардування мирного населення на Донбасі ВПС ЗСУ. Він зазначив, що всі загиблі люди, серед яких були діти, просто засмагали на міському пляжі.

Також рупори Кремля показали в прямому ефірі фото підірваного автомобіля і збрехали про те, що це — швидка допомога терористів "ДНР", яку нібито разом з людьми знищили під час обстрілу ЗСУ. Крім того, вони заявили, що в ній нібито перебувала вагітна медсестра, яка також загинула.

Подібну жахачку озвучив і "начальник прес-служби народної міліції ДНР" Даниїл Безсонов: він звинуватив ЗСУ в нібито масових вбивствах мирних жителів на Донбасі і збрехав, що сам бачив труп зв'язаної вагітної жінки.

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