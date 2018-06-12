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"Кінець війні": Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Кім Чен Ином

1.1тЧитати новину російською

Президент США Дональд Трамп пообіцяв незабаром припинити формальний стан війни з Північною Кореєю.

Глава США дав підсумкову прес-конференцію після закінчення саміту в Сінгапурі, на якій, зокрема, розповів про отримані від лідера КНДР Кім Чен Ина обіцянках, передає CNN.

"Майже 70 років тому, подумайте про це, 70 років тому, неймовірно кривавий конфлікт залишив Корейський півострів розореним. У конфлікті загинула незліченна кількість людей, в тому числі десятки тисяч хоробрих американців. Хоч угоду про перемир'я і було підписано, війна так і не закінчилася. Але тепер ми всі можемо сподіватися, що скоро їй прийде кінець. І так буде", - заявив він журналістам.

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Трамп також вказав на те, що історія знає приклади, коли вчорашні "противники ставали друзями".

Американський президент запевнив, що США припинять проведення спільних військових навчань з Південною Кореєю, і не виключив можливого виведення солдатів США з її території.

"Я хочу вивести наших солдатів. Я хочу повернути їх додому", - сказав він, зазначивши при цьому, що це завдання не є найактуальнішим в порядку денному.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідери США і КНДР за підсумками зустрічі в Сінгапурі підписали підсумкову угоду про визнання досягнутого на саміті прогресу. Пізніше були опубліковані чотири основні тези угоди.

Читайте всі новини по темі "Ракетно-ядерна програма КНДР" на сайті "Обозреватель".

Тема
Ракетно-ядерна програма КНДР
Особи
Дональд ТрампКім Чен Ин
Місце
Сінгапур
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