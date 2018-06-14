Кінець війні? Трамп прибере солдат із Корейського півострова

Президент США Дональд Трамп заявив, що в майбутньому має намір вивести американський військовий контингент з Корейського півострова.

Однак, підкреслив він, ця задумка буде здійснена лише в тому випадку, якщо переговори з КНДР закінчаться успішно, передає Fox News.

"Я хотів би вивести війська, як тільки це стане можливим, тому що це коштує нам багато-багато грошей", - пояснив він.

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При цьому Трамп уточнив, що не обговорював це питання з главою КНДР Кім Чен Ином під час зустрічі в Сінгапурі.

На даний момент у Південній Кореї перебувають 32 тис. американських військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час історичної зустрічі в Сінгапурі з президентом США Дональдом Трампом лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв провести "повну денуклеаризацію Корейського півострова".