Кінець світу? Жителів ОАЕ налякала зловісна діра у небі: вражаючі кадри

Жителів ОАЕ налякала загадкова "діра", яку вони могли спостерігати у небі.

Вражаючі кадри виклав у мережу очевидець. Він зняв відео на шляху прямування на авто. Користувачі відразу припустили, що це – НЛО або провісник початку кінця світу.

Однак, вчені вже пояснили, що видовищний ефект міг викликати літак, який пролетів через хмару.

Скріншот з відео

Просто кристали льоду змішалися з незамерзлими краплями води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час заходу в Італії був відображений унікальний момент — на фото потрапила фігура, що нагадує статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро, утворена променями світла між хмарами.

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