"Кінець світу!" У мережі влаштували паніку через смертоносний тайфун в Японії

У мережі запустили хештег "молюся за Японію" (#PrayForJapan) через наближення до берегів країни руйнівного тайфуну "Хагібіс".

Тільки в соціальній мережі Twitter за останню добу було опубліковано сотні подібних постів. Через стихію підняли паніку, називаючи її "кінцем світу".

Багато користувачів мережі діляться фото та відео наслідків надсильного урагану та підтримують постраждалих жителів (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

Тайфун Хагібіс

При цьому деякі знімки, які видаються за "Хагібіс", є фейковими.

"Уявіть собі, що ці старі зображення розміщені сотні тисяч разів, поки ваші близькі переживають про вас, або, що ще гірше, ви там, і ви хвилюєтеся через те, що не наступить. Серйозно, просто перестаньте репостити їх", – закликав користувач з ніком Vin Hill, показавши деякі із фейків.

#PrayForJapan Imagine seeing these old images reposted hundreds of thousands of times while you have loved ones worried about you, or worse, you're there and you're freaking out at what isnt coming . Seriously, just stop reposting them. pic.twitter.com/bwyR2LiXD3 - Vin Hill (@HillfortGames) October 12, 2019

Відзначимо, тайфун "Хагібіс", якому в Японії присвоїли порядковий номер 19, рухається на архіпелаг із південного сходу.

Horrible Typhoon Hagibis hits Japan Worst strom ever #PrayForJapan pic.twitter.com/7NLAfr4uUL - evladıma miras bu sevda (@EvladBu) October 12, 2019

Sending my prayers to everyone in Japan. May everyone be safe from this typhoon. #PrayForJapan pic.twitter.com/AF2qe335qI - Hijab Fatima (فاطمہ وانی) (@imFatimaWani) October 12, 2019

RT ArletteM11: Please everyone stay safe in Japan 🇯🇵 I will be praying 🙏 for the people 's safety 🥺🥺🤧🙏❤️ #PrayForJapan pic.twitter.com/WhfxZoippQ - manadhoolive (@manadhoolive) October 12, 2019

#PrayForJapan

Pray for Japan, there a big disaster coming from Japan. pic.twitter.com/yMjZ6U87Sk - micmic (@ micyaas2) October 12, 2019

Нагадаємо, через удар стихії 12 жовтня в Японії загинула одна людина, ще п'ятеро поранені. Влада рекомендувала евакуюватися близько 9 млн осіб.

Як писав OBOZREVATEL, у четвер, 15 серпня, в західній частині Японії в результаті потужного тайфуну "Кроса" загинула одна людина, ще понад 50 отримали травми.

