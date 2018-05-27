"Кінець співчуття російській брехні": Латиніна пояснила важливість трагедії MH17

Трагедія зі збитим Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі поклала край західному співчуттю російському брехні.

Так, російська журналістка Юлія Латиніна в програмі на "Ехо Москви" заявила, що саме після цієї історії за кордоном перестали вірити в російську пропаганду.

"Вся історія з "Буком" була кінцем нашого дискурсу про те, що ми не причетні до того, що відбувається в Донбасі та взагалі, вона була, зауважимо, кінцем західного співчуття російській брехні. Після "Бука" - ви помітили? - ця нескінченна наша брехня - "Боїнг", але не "Бук", "Бук", але не наш, наш, але не ми, і ось, будь ласка, вам ще диспетчера іспанського, який виявився потім іспанським шахраєм, і ось вам, будь ласка, знімок найнатуральніший, на якому видно "Боїнг" розміром в два кілометри, і ось вам, будь ласка, визнання українського пілота, який збивав цей самий український літак - ось ця система нескінченної брехні відстрілюється як теплові пастки для того, щоб заплутати людину", - каже вона.

За словами журналістки, на росіян ця брехня ще подіяла, проте після неї за кордоном перестали вірити у все, що віщає російська пропаганда.

Sputnik International

"І у внутрішньому розпорядку вона більш-менш стала в нагоді, тому що це, взагалі, зауважимо, одна з особливостей fake news, що коли ви говорите правду або ті речі, які наближені до правди, то ви говорите завжди в одному напрямку. Ви можете вносити якісь істотні корективи, навіть дуже суттєві деталі, але напрямок у вас загальний залишається незмінним. Коли ви говорите брехню, ви весь час продукуєте різні тексти, які взаємно суперечать один одному, тому що очевидно, що якщо "Боїнг" був збитий українською ракетою з "Бука", то він не міг бути збитий українським винищувачем. А якщо він був збитий українським винищувачем, то очевидно, що трупи були нормальні, а не "несвіжі", як потім стверджував Стрєлков. Виходить, що, по-перше, це не ми збили, а по-друге, трупи були несвіжі.

Так ось ця система брехні, вона заворожуюче діє на найбільш дурних людей, на людей, схильних до пропаганди, тому що вона є міфологічною системою, вона повинна перетворити дійсність в набір ідей, які абсолютно суперечать одна одній.

Споживач цієї нескінченної кремлівської брехні не помічає, що якщо українці збили "Боїнг" винищувачем, то трупи не могли бути "несвіжі". Ось в цьому сенсі історія з "Буком" була тим поворотним моментом, після якого російській пропаганді за кордоном, що б вона не говорила, просто перестали вірити", - стверджує Латиніна.

Нагадаємо, 24 травня слідство підтвердило, що МН17 збив російський "Бук".

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі. Крім того, глава СБУ Василь Грицак розповів , що вже обчислені причетні до збивання літака.

У відповідь Путін заявив, що не бачив звіту та пообіцяв детально його вивчити. 25 травня Росію закликали визнати свою провину НАТО і ЄС , а Австралія та Нідерланди звинуватили країну в трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Латиніна заявила, що якби Росія не діяла нечесними методами, трагедії зі збитим Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі в 2014 році можна було б уникнути.