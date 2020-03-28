Головна Новини
28 березня • оновлено в 17:19
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Кінець Шенгенської зони? Дипломат розповів, як коронавірус вплине на ЄС

2.4т
Читати матеріал російською

Пандемія коронавірсу у світі не має вплинути на єдність Європейського Союзу та загрожувати розпаду Шенгенської зони.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Таку думку в ефірі ObozTV висловив екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко, коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона про можливий кінець Шенгенської зони через коронавірус.

"Пандемія коронавірусу – це виклик для усього світу, кожна країна потерпає. Питання лише в тому, як знайти найкращі шляхи, аби цю загрозу можна було зменшити. І на цьому тлі заяви Макрона мені здаються доволі дивними. Він останнім часом взагалі вирішив дивувати світ екстравагантними заявами, і думаю, що це чергове творче перебільшення", – вважає дипломат.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

"Главком"

На його думку, в нелегкій ситуації, яка склалася у всьому світі, європейські партнери знайдуть шляхи взаєморозуміння, і пандемія не зупинить процес взаємодії і глобалізації.

"Інше питання – пандемія має дати нам підказку, що такі речі є дуже специфічними і нам спільно треба думати над тим, як з цією загрозою боротися. Ми всі – українці, французи, американці, китайці – виявилися неготовими до цього. Це те, що вимагає загальносвітових зусиль", – зазначив Огризко.

Дипломат вважає, що всі країни "зроблять з пандемії правильні висновки, що треба не закриватися в своїх дослідженнях, а ділитися".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції на два місяці ввели надзвичайний санітарний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу і посилили правила карантину.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон оголосив про проведення військової операції "Résilience" ("Стійкість") для боротьби з поширенням коронавірусу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Особи
Володимир Огризко Еммануель Макрон
Місце
Франція
Теги
карантин хвороба
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Дрючба дрючбой, а спать отдельно, по своим камерам.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Ничего не сказал. Скоро таких дипломатов будут ставить за швейцаров на воротах в визовые центры.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги