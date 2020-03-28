Кінець Шенгенської зони? Дипломат розповів, як коронавірус вплине на ЄС

Пандемія коронавірсу у світі не має вплинути на єдність Європейського Союзу та загрожувати розпаду Шенгенської зони.

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Таку думку в ефірі ObozTV висловив екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко, коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона про можливий кінець Шенгенської зони через коронавірус.

"Пандемія коронавірусу – це виклик для усього світу, кожна країна потерпає. Питання лише в тому, як знайти найкращі шляхи, аби цю загрозу можна було зменшити. І на цьому тлі заяви Макрона мені здаються доволі дивними. Він останнім часом взагалі вирішив дивувати світ екстравагантними заявами, і думаю, що це чергове творче перебільшення", – вважає дипломат.

Еммануель Макрон "Главком"

На його думку, в нелегкій ситуації, яка склалася у всьому світі, європейські партнери знайдуть шляхи взаєморозуміння, і пандемія не зупинить процес взаємодії і глобалізації.

"Інше питання – пандемія має дати нам підказку, що такі речі є дуже специфічними і нам спільно треба думати над тим, як з цією загрозою боротися. Ми всі – українці, французи, американці, китайці – виявилися неготовими до цього. Це те, що вимагає загальносвітових зусиль", – зазначив Огризко.

Дипломат вважає, що всі країни "зроблять з пандемії правильні висновки, що треба не закриватися в своїх дослідженнях, а ділитися".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції на два місяці ввели надзвичайний санітарний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу і посилили правила карантину.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон оголосив про проведення військової операції "Résilience" ("Стійкість") для боротьби з поширенням коронавірусу.

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