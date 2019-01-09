''Кінець православному братству!'' У РПЦ влаштували нову істерику через Томос ПЦУ

У Російській православній церкві вибухнули черговими агресивними випадами на адресу Константинополя через надання Томосу про автокефалію Україні.
Там звинуватили Вселенського патріарха Варфоломія у розкольництві і розбраті між православними церквами світу, пише "Коммерсант".
"Патріарх Варфоломій поклав кінець всесвітньому православному братству, остаточно втратив право називатися духовним лідером 250 млн православних християн і приєднався до розколу", — висловився заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату протоієрей Микола Балашов.
Крім того, він заявив, що Варфоломій має бути відлучений від церкви через те, що помолився з нібито відлученим предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм.
Патріарх Кирил
Прес-служба патріарха Московського і всієї Русі
Аналогічні погрозливі посили від РПЦ озвучив і заступник голови Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Вахтанг Кіпшидзе. Більше того, він висловив упевненість в тому, що ПЦУ нібито не визнана жодною помісною православною церквою у світі.
"Ми виходимо з того, що більшість православних церков, бачачи, що процес зі створення нової структури був заснований не на вільному виборі українських православних вірян, а на закулісних іграх фанарського патріарха і київської влади, не визнають нову структуру церквою, якою вона і не є . Це зібрання розкольників, і патріарх Варфоломій, поставивши себе з ними в один ряд, вчинив дію, яка підірвала довіру до Фанару в усьому православному світі", — нахабно висловився Кіпшидзе.
Вселенський патріарх Варфоломій
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також у мережі опублікували переклад тексту документа.
8 січня Томос відвезли назад до Стамбулу для підписання його 11 членами Синоду Вселенського патріархату. Це було пов'язано з тим, що документ ПЦУ отримала за три дні до засідання ієрархів у Константинополі (вони збираються 9 числа кожного місяця).
9 січня всі члени Синоду Вселенського патріархату у Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України. Протягом декількох днів він буде повернутий до Києва.
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