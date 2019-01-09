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''Кінець православному братству!'' У РПЦ влаштували нову істерику через Томос ПЦУ

4.4тЧитати матеріал російською

У Російській православній церкві вибухнули черговими агресивними випадами на адресу Константинополя через надання Томосу про автокефалію Україні.

Там звинуватили Вселенського патріарха Варфоломія у розкольництві і розбраті між православними церквами світу, пише "Коммерсант".

"Патріарх Варфоломій поклав кінець всесвітньому православному братству, остаточно втратив право називатися духовним лідером 250 млн православних християн і приєднався до розколу", — висловився заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату протоієрей Микола Балашов.

Крім того, він заявив, що Варфоломій має бути відлучений від церкви через те, що помолився з нібито відлученим предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм.

Патріарх Кирил

Патріарх Кирил

Прес-служба патріарха Московського і всієї Русі

Новини
''Господи, знищ їх!'' У РПЦ вибухнули прокльонами через український Томос

Аналогічні погрозливі посили від РПЦ озвучив і заступник голови Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Вахтанг Кіпшидзе. Більше того, він висловив упевненість в тому, що ПЦУ нібито не визнана жодною помісною православною церквою у світі.

"Ми виходимо з того, що більшість православних церков, бачачи, що процес зі створення нової структури був заснований не на вільному виборі українських православних вірян, а на закулісних іграх фанарського патріарха і київської влади, не визнають нову структуру церквою, якою вона і не є . Це зібрання розкольників, і патріарх Варфоломій, поставивши себе з ними в один ряд, вчинив дію, яка підірвала довіру до Фанару в усьому православному світі", — нахабно висловився Кіпшидзе.

Вселенський патріарх Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій

Shutterstock

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Патріарх ВарфоломійМитрополит Епіфаній
Місце
Україна
Теги
ТомосРПЦ
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
С такими "братьями" и смертельных врагов не нужно, со змеями и львами жить безопаснее. А вообще были как-то братья Авель и Каин. Интересно Гундяев знает продолжение этой истории?
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Мир Миру
Мир Миру
А де ж любов у серці? Кірілла скоро піддадуть обряду екзорцизму щоб не розповсюджувалась навколо така одержимість брехнею.
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Grich Lara
Grich Lara
Смешно читать,сами больше 140 лет были раскольниками,а теперь им Вселенский патриарх раскольник,молчали бы лучше,а то только собственную дурь показывают,да ещё и Кирилл на Рождество не помянул ни одного православного патриарха при служении,вот это христианское смирение и всепрощение,не желают русские подставлять щеку,может они ошиблись религией,и они не вери Христовой,а только так притворяются
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