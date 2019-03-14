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Кінець блекаута: у Венесуелі повністю відновили подачу електроенергії

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У Венесуелі повністю відновили подачу електроенергії. Енергосистема працює з перебоями тільки в деяких секторах муніципалітетів Барута й Ель-Атиля, де був зафіксований вибух електричних підстанцій.

Про це заявив міністр зв'язку й інформації країни Хорхе Родрігес, підкресливши, що інцидент розглядають актом саботажу, пише місцеве видання El Pitazo.

"Служба була відновлена в більш ніж 70% із цих областей, але є все ще складності, які, ми сподіваємося, будуть вирішені в найближчі декілька годин", — заявив міністр.

Венесуела

Венесуела

Новини
"Моліться Господу!" Мадуро придумав, як повернути електрику до Венесуели

У четвер, 14 березня, в країні буде відновлено роботу підприємств і установ державного та приватного секторів, у той же час навчальні заклади почнуть працювати тільки 15 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 березня парламент Венесуели за запитом лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосив у країні режим надзвичайного стану у зв'язку з масштабними відключеннями електроенергії, які тривали із 7 березня.

Гуайдо вніс запит про введення в країні надзвичайного стану строком на 30 днів. У той же час президент Венесуели Ніколас Мадуро стверджує, що відключення електрики є нібито результатом хакерських атак зі США.

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Особа
Ніколас Мадуро
Місце
Венесуела
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Приходько Егор
Приходько Егор
не смотря на сотни жертв американцы все пытаются сместить законное правительство в надежде заполучить нефть. так же и на украине. сотни жертв были нужны что бы оправдать госпереворот, но после этого странна была ввергнута в гражданскую войну, население нещало, тарифы поднялись в 8 раз, олигархи грабили армию и население, убивали непослушных, Россия не даст больше никому наступить на грабли своего братского народа.
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