На тлі відсутності інформації про те, живий лідер КНДР Кім Чен Ин чи ні, ЗМІ назвали ім'я його можливої наступниці.

За даними джерел японської газети Yomiuri, посаду займе його молодша сестра Кім Йо Чжон.

У Кім Чен Іра, який помер в 2011 році, було четверо дітей. Від відомої актриси Сон Хе Рим – син Кім Чен Нам (народився в 1971 році). Він впав у немилість, був вигнаний і убитий в аеропорту Куала-Лумпура в 2017 році. Від балерини Кон Ен Хі народилися троє: Кім Чен Чхоль (народився в 1981 році), був одним з кандидатів в наступники після смерті батька, але поступився Кім Чен Ину (народився в 1984 році) і Кім Йо Чжон.

Кім Чен Ин і Кім Йо Чжон в 2018 році Bloomberg

За словами японського шеф-кухаря Кендзі Фуджімото, який у свій час працював в Північній Кореї, Кім Чен Ір любив свою дочку. Він називав її "солодка Йо-Йонг" і "принцеса Йо-Йонг".

Міністерство фінансів США уточнює, що вона народилася в Пхеньяні 26 вересня 1989 року. Ця інформацію було оприлюднено, коли її внесли в чорний список за порушення прав людини в 2019 році. при цьому розвідка Південної Кореї відзначає, що Кім Е Чжон народилася в 1987 році. Загалом, Кім Е Чжон близько 30 років.

Фото Кім Йо Чжон зі шкільного альбому

З 1996 по 2000 рік дівчина вчилася в початковій школі в Берні, в Швейцарії. У 2007 році закінчила Університет Кім Ір Сена в Пхеньяні за фахом "Інформатика" і вступила в правлячу Трудову партію Кореї.

У 2012 році Кім Йо Чжон отримала посаду менеджера з туризму в Комісії з національної оборони. У січні 2014 року стала завідувачкою 54-го відділу ТПК, в завдання якого входить матеріальне забезпечення армії. У березні того ж року була обрана депутатом Верховних народних зборів.

У листопаді 2014 року призначена заступником начальника відділу пропаганди і агітації Центрального комітету ТПК, а в середини 2015 року став фактично його главою. У 2017 році дівчина увійшла до складу політбюро ЦК ТПК.

Кім Йо Чжон обіцяють його крісло лідера КНДР

Кім Йо Чжон бере участь у зустрічах Кім Чен Ина з світовими лідерами. З чуток, вона має великий вплив на свого брата і є найвпливовішою жінкою в КНДР.

Є також інформація, що в кінці 2019 року на пленарному засіданні ЦК трудової партії Північної Кореї було прийнято рішення, що в разі раптової смерті Кім Чен Ина або якщо він не зможе керувати країною з інших причин, вся влада перейде їй.

На думку аналітиків, Кім Йо Чжон є другою людиною в країні.

"Те, як про Кім Йо Чжон пишуть північнокорейські ЗМІ, схоже, свідчить про її значну роль по всьому спектру питань - від внутрішньої політики, економіки, розвитку озброєнь і до відносин з Південною Кореєю, Китаєм і США", – заявив Джоел Віт, колишній чиновник Держдепу США і глава аналітичного центру, який спеціалізується на Північній Кореї.

Кім Йо Чжон обіцяють його крісло лідера КНДР Bloomberg

Як повідомляв OBOZREVATEL, 36-річний Кім Чен Ин не з'являвся на публіці з 11 квітня. ЗМІ раніше повідомили про те, що він переніс операцію на серці, після якої нібито виникли ускладнення. Була інформація також про смерть диктатора.

Державні ЗМІ КНДР спробували черговий спростувати чутки про ймовірну смерті диктатора Кім Чен Ина, але зробили це вкрай непереконливо.

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