Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын намерены обсудить "новые отношения" двух стран 12 июня в Сингапуре. Каковы интересы политиков и изменится ли что-то в Северной Корее после этого события? - Ред.
Трампу срочно нужен какой-то внешнеполитический успех. Неважно где. Он очень надеется, что докажет всем, какой он молодец и как он может заключать сделки, о чем он говорил в предвыборной кампании. Так что ему очень нужен успех.
А Северную Корею так здорово зажали санкциями, что ей тоже надо как-то из этой ситуации выбираться. Так что обозначить что-то как успех, я думаю обе стороны заинтересованы.
А вот готова ли Северная Корея реально разоружиться? Скорее всего нет. Не готова и разоружаться не будет, а будет водить американцев за нос. А Трамп, я думаю, будет и доволен тем, чтобы его за нос водили в данной ситуации. Скорее всего так. Но хотя точно вам сказать я ничего не могу, посмотрим.
Что-то когда-нибудь в КНДР, наверное, изменится, но в ближайшее время нет. Какие-то некоторые нюансы там меняться будут, но суть диктатуры меняться не будет, я думаю. Лишаться ракетно-ядерного оружия, которое они с таким трудом и с такими жертвами, усилиями построили, в обмен на непонятно что они, конечно, тоже не будут. Это маловероятно. Тем более это конвертируемый товар, его можно продавать за хорошие деньги разным богатым иностранцам.
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