Кім Чен Ина поранило під час випробування ракети? У КНДР злили несподівану версію

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, можливо, був поранений під час випробування ракети.

Як пише південнокорейська газета Dong-a Ilbo, про це заявив колишній офіційний представник Робочої партії КНДР Лі Чжон Хо.

За його словами, Кім Чен Ин, мабуть, був достатньо здоровий, щоб дозволити ракетні випробування 14 квітня, на яких могла статися "несподівана аварія".

Кім Чен Ин міг бути поранений під час випробування ракети

"Кім був відсутній під час звітів про випробування, в той час як не було знято жодного запису запуску ракети або його підготовки, що вказує на можливість несподіваної аварії, яка могла бути викликана уламками або вогнем", – відзначило джерело.

При цьому він спростував заяви про те, що у Кім Чен Ина помер мозок після проведеної операції на серці.

Лі Чжон Хо стверджує, що інформація про лікування лідера КНДР в лікарні на горі Мохайнг навряд чи є правдою, тому що його лікарі базуються в Пхеньяні.

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