Кім Чен Ина поранило під час випробування ракети? У КНДР злили несподівану версію

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, можливо, був поранений під час випробування ракети.
Як пише південнокорейська газета Dong-a Ilbo, про це заявив колишній офіційний представник Робочої партії КНДР Лі Чжон Хо.
За його словами, Кім Чен Ин, мабуть, був достатньо здоровий, щоб дозволити ракетні випробування 14 квітня, на яких могла статися "несподівана аварія".
Кім Чен Ин міг бути поранений під час випробування ракети
"Кім був відсутній під час звітів про випробування, в той час як не було знято жодного запису запуску ракети або його підготовки, що вказує на можливість несподіваної аварії, яка могла бути викликана уламками або вогнем", – відзначило джерело.
При цьому він спростував заяви про те, що у Кім Чен Ина помер мозок після проведеної операції на серці.
Лі Чжон Хо стверджує, що інформація про лікування лідера КНДР в лікарні на горі Мохайнг навряд чи є правдою, тому що його лікарі базуються в Пхеньяні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Розвідка США почала серйозну негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.
У мережі почали обговорювати інформацію про те, що лідер КНДР, імовірно, помер.
Представники уряду Північної Кореї 21 квітня заявили, що їм невідомо про будь-які ознаки погіршання здоров'я Кім Чен Ина.
Офіційне ЗМІ Північної Кореї пояснило зникнення диктатора "глибокою медитацією".
Кім Е Чжон, молодша сестра Кім Чен Ина, може замінити брата в разі його смерті.
Президент США Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про важкий стан Кім Чен Ина, однак якщо це так – бажає йому якнайшвидшого одужання.
Нещодавно японське видання Shukan Gendai написало, що диктатор КНДР Кім Чен Ин нібито перебуває у вегетативному стані після операції на серці.
У Північній Кореї відреагували на гучні чутки про нібито смерть лідера країни Кім Чен Ина після невдалої операції на серці, заявивши, що вони не мають під собою жодних підстав.
У Південній Кореї напередодні також кинули світло на зникнення Кім Чен Ина, заявивши, що той нібито живий і здоровий.
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