Главу КНДР Кім Чен Ина помітили в незвичному одязі

Дарина Дурова Світ 00:41, 9.06.2020

Глава КНДР Кім Чен Ин вперше майже за місяць з'явився на публіці, вибравши незвичний для себе одяг – білу сорочку та білі штани.

У такому вигляді він провів зустріч Політбюро ЦК Робочої партії країни з обговорення питання стримування ядерної війни, передає Daily Mail (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відзначається, що диктатор був у піднесеному настрої і посміхався. Зазвичай він носить чорні та сірі костюми.

Кім Чен Ин
Yahoo

Північнокорейський лідер сидів на відстані від присутніх, а ті перебували близько одне біля одного, незважаючи на пандемію коронавірусу, зазначили журналісти.

В останні два місяці лідер Північної Кореї кілька разів зникав на тривалий час.

Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
KCNA

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина пригрозила Південній Кореї імовірним розривом угоди від 2018 року, яка стосується військової сфери.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Камери автофіксації на дорогах України відпрацювали тиждень: перші підсумки

Сегодня ты живешь так, как голосовал вчера

Восени Україну чекає нова криза із закриттям закладів і звільненнями. Ринку праці дали невтішний прогноз

Канал у Керчі стрімко міліє: в Криму заявили про загрозу судноплавству

На Донбасі відбулися важкі бої: поранено трьох бійців ЗСУ