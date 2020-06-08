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9 червня • оновлено в 01:24
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Главу КНДР Кім Чен Ина помітили в незвичному одязі

1.9т
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Глава КНДР Кім Чен Ин вперше майже за місяць з'явився на публіці, вибравши незвичний для себе одяг – білу сорочку та білі штани.

У такому вигляді він провів зустріч Політбюро ЦК Робочої партії країни з обговорення питання стримування ядерної війни, передає Daily Mail (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відзначається, що диктатор був у піднесеному настрої і посміхався. Зазвичай він носить чорні та сірі костюми.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

Yahoo

Північнокорейський лідер сидів на відстані від присутніх, а ті перебували близько одне біля одного, незважаючи на пандемію коронавірусу, зазначили журналісти.

В останні два місяці лідер Північної Кореї кілька разів зникав на тривалий час.

Був у піднесеному настрої: Кім Чен Ина помітили в незвичному одязі

Daily Mail

Був у піднесеному настрої: Кім Чен Ина помітили в незвичному одязі

Daily Mail

Був у піднесеному настрої: Кім Чен Ина помітили в незвичному одязі

Daily Mail

Був у піднесеному настрої: Кім Чен Ина помітили в незвичному одязі

KCNA

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина пригрозила Південній Кореї імовірним розривом угоди від 2018 року, яка стосується військової сфери.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
Теги
видео фотографии політика
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