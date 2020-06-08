Глава КНДР Кім Чен Ин вперше майже за місяць з'явився на публіці, вибравши незвичний для себе одяг – білу сорочку та білі штани.

У такому вигляді він провів зустріч Політбюро ЦК Робочої партії країни з обговорення питання стримування ядерної війни, передає Daily Mail (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відзначається, що диктатор був у піднесеному настрої і посміхався. Зазвичай він носить чорні та сірі костюми.

Кім Чен Ин Yahoo

Північнокорейський лідер сидів на відстані від присутніх, а ті перебували близько одне біля одного, незважаючи на пандемію коронавірусу, зазначили журналісти.

В останні два місяці лідер Північної Кореї кілька разів зникав на тривалий час.

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

KCNA

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина пригрозила Південній Кореї імовірним розривом угоди від 2018 року, яка стосується військової сфери.

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