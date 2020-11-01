Кім Чен Ин замість дружини став з'являтися в супроводі поп-зірки – ЗМІ

Лідера КНДР Кім Чен Ина стали помічати на публіці в супроводі 43-річної поп-зіркою Хен Сон Воль, яка в минулому була його дівчиною.

Про це повідомив відразу ряд ЗМІ. При цьому журналісти звернули увагу, що його дружину Лі Сіль Чжу не бачили на офіційних заходах з початку січня (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Як пише The Times, Хен Сон Воль була поруч з Кім Чен Ином в офіційних поїздках і на військовому параді. Журналісти припускають, що поп-зірка могла взяти на себе деякі обов'язки, які раніше виконувала молодша сестра Кім Е Чжон – вона також стала рідше з'являтися з братом.

За даними SBS, Кім Е Чжон тепер займається дипломатичними відносинами з США і Південною Кореєю, а обов'язки супроводжувати лідера КНДР нібито перейшли до Хен Сон Воль.

Популярна в Північній Кореї поп-співачка Хен Сон Воль в 2017 році вона стала увійшла до складу Центрального комітету Трудової партії Кореї. Наступного року вона була однією з представниць КНДР на переговорах з Південною Кореєю про спільний вихід на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кім Чен Ин розплакався під час своєї промови на військовому параді, присвяченому 75-річчю заснування Трудової партії Кореї. Він висловив жаль з приводу того, що не зміг поліпшити їхнє життя.