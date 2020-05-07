Кім Чен Ин заговорив після "смерті": в КНДР розповіли про послання Китаю
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин направив усне послання главі Китаю Сі Цзіньпіну.
Воно стосувалося пандемії коронавірусу COVID-19, повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї – державне інформагентство КНДР.
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У посланні Кім Чен Ин високо оцінив успіхи Китаю в боротьбі з поширенням вірусу.
"Голова Держради КНДР товариш Кім Чен Ин направив усне особисте послання генеральному секретарю ЦК КПК, голові КНР товаришу Сі Цзіньпіну у зв'язку з тим, що Китай досягає успіхів у роботі проти епідемії COVID-19", – сказано в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували перші фото лідера КНДР Кім Чен Ина після чуток про його смерть і хворобу. Він вперше за кілька тижнів з'явився на публіці під час відвідування церемонії відкриття Сунчхонського заводу добрив в провінції Пхеннан-Намдо.
Пізніше в Південній Кореї заявили, що під час довгої відсутності на публіці Кім Чен Ин нібито не піддавався операціями або будь-яким іншим медичним процедурам.