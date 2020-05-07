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8 травня • оновлено в 01:51
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Кім Чен Ин заговорив після "смерті": в КНДР розповіли про послання Китаю

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин направив усне послання главі Китаю Сі Цзіньпіну.

Воно стосувалося пандемії коронавірусу COVID-19, повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї – державне інформагентство КНДР.

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У посланні Кім Чен Ин високо оцінив успіхи Китаю в боротьбі з поширенням вірусу.

Кім Чен Ин направив усне послання главі Китаю

Кім Чен Ин направив усне послання главі Китаю

РИА Новости

"Голова Держради КНДР товариш Кім Чен Ин направив усне особисте послання генеральному секретарю ЦК КПК, голові КНР товаришу Сі Цзіньпіну у зв'язку з тим, що Китай досягає успіхів у роботі проти епідемії COVID-19", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували перші фото лідера КНДР Кім Чен Ина після чуток про його смерть і хворобу. Він вперше за кілька тижнів з'явився на публіці під час відвідування церемонії відкриття Сунчхонського заводу добрив в провінції Пхеннан-Намдо.

Пізніше в Південній Кореї заявили, що під час довгої відсутності на публіці Кім Чен Ин нібито не піддавався операціями або будь-яким іншим медичним процедурам.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Сі Цзіньпін Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
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