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Кім Чен Ин, який нібито "впав у кому", виступив на засіданні Трудової партії. Відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
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Кім Чен Ин з'явився на публіці

Кім Чен Ин з'явився на публіці.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин після чуток про те, що він нібито впав у кому, з'явився на публіці.

Він виступив на засіданні Центрального комітету Трудової партії, яке, зокрема, було присвячено темі коронавірусу.

Як передає Центральне телеграфне агентство Кореї, лідер КНДР закликав партію протидіяти поширенню COVID-19.

Він заявив про необхідність вживати активних заходів, щоб не допустити масового поширення вірусу в країні, і залучати до цього всю партію і суспільство.

Так, Кім Чен Ин визнав, що в Північній Кореї є коронавірус, хоча за офіційною статистикою там не зафіксовано жодного випадку.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в ЗМІ написали, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин серйозно захворів на тлі чуток про його обмежені публічні виступи в цьому році і нібито впав у кому.

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Північна КореяКім Чен Ин
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