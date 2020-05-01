Кім Чен Ин вперше з'явився на публіці після чуток про смерть – ЗМІ

Диктатор КНДР Кім Чен Ин нібито вперше за 20 днів з'явився в публічному місці.

Про це повідомило агентство Yonhap, а також ресурси з Північної Кореї.

За їхніми даними, Ин був присутній на завершенні будівництва фабрики з виробництва добрив напередодні Дня праці у місті Сунчхон.

Сестра правителя Кім Йо Чен нібито теж була присутня на заході. При цьому ЗМІ не надали фактичних доказів.

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місце Кім Чен Ина пророкують його сестрі Кім Йо Чжон: що відомо про неї.

Журналісти вивчили фото диктатора КНДР і припустили наявність низки хвороб у нього.

Розвідка США почала серйозну негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.

В мережі почали обговорювати інформацію про те, що лідер КНДР, ймовірно, помер.

Представники уряду Північної Кореї 21 квітня заявили, що їм невідомо про будь-які ознаки погіршення здоров'я Кім Чен Ина.

Офіційне ЗМІ Північної Кореї пояснило зникнення диктатора "глибокою медитацією".

Кім Е Чжон, молодша сестра Кім Чен Ина, може замінити брата в разі його смерті.

Президент США Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про важкий стан Кім Чен Ина, однак якщо це так – бажає йому якнайшвидшого одужання.

Нещодавно японське ЗМІ Shukan Gendai написало, що диктатор КНДР Кім Чен Ин нібито перебуває у вегетативному стані після операції на серці.

У Північній Кореї відреагували на гучні чутки про нібито смерть лідера країни Кім Чен Ина після невдалої операції на серці, заявивши, що вони не мають жодних підстав.