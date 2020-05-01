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3 травня • оновлено в 23:02
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Кім Чен Ин вперше з'явився на публіці після чуток про смерть – ЗМІ

48.6т
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Диктатор КНДР Кім Чен Ин нібито вперше за 20 днів з'явився в публічному місці.

Про це повідомило агентство Yonhap, а також ресурси з Північної Кореї.

За їхніми даними, Ин був присутній на завершенні будівництва фабрики з виробництва добрив напередодні Дня праці у місті Сунчхон.

Сестра правителя Кім Йо Чен нібито теж була присутня на заході. При цьому ЗМІ не надали фактичних доказів.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

Yonhap News Agency

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
брат пуйла
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