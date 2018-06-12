Кім Чен Ин виставив людей Путіна ідіотами - Слава Рабинович

Ситуація з намальованою посмішкою північнокорейського лідера Кім Чен Ина на його фото з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим виглядає комічною і зайвий раз показує "абсурдність і гнилість цієї ситуації".

Таку думку в інтерв'юOBOZREVATELвисловив російський фінансист і блогер Слава Рабинович.

В контексті анонсованої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з Кім Чен Ином, блогер констатував: "Цілком очевидно, що Путін викинутий з ситуації, а він так любить грати в свої геополітичні шахи".

"Його викидають і звідти, і звідси. Він крутиться як вуж на сковорідці. Посилає туди Лаврова, а до Лаврова виходить Кім Чен Ин і каже: у мене такий щільний графік, я ледве викроїв час, щоб зустрітися з вами", - продовжив Рабинович.

"А потім кремлівським пропагандистам в засобах масової агітації і пропаганди доводиться фотошопити, домальовуючи посмішку похмурому Кім Чен Ину, який в оригіналі не посміхається", - зауважив він.

Оригінал фото

Кадр з передачі "Вести недели"

Як переконаний блогер, "все це виглядає настільки комічно для людей, які на цьому розуміються".

"Якби в Росії були реально вільні засоби теле- і радіомовлення, то вони б, звісно, показали всю абсурдність і гнилість цієї ситуації. І, звісно ж, якби у них працювали нормальні журналісти в повному значенні цього слова, вони б і пряму лінію проводили з Путіним так, як той австрійський журналіст" (журналіст австрійського телеканалу ORF Армін Вольф. - Ред.).

Як писавOBOZREVATEL, раніше Слава Рабинович заявив: у Заходу є для Путіна крайні заходи.