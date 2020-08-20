Кім Чен Ин відмовився від частини повноважень на користь сестри

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин делегував більше обов'язків своїм помічникам, в тому числі своїй сестрі Кім Йо Чжон, яка стала фактично другою людиною в країні.

Про це повідомила BBC з посиланням на Національне агентство розвідки Південної Кореї. Ин як і раніше зберігає "абсолютну владу", але передав різні сфери політики іншим, щоб знизити рівень стресу.

За інформацією агентства, Йо Чжон тепер "керує загальними справами держави". Вона відповідає за політику Пхеньяна щодо США і Південної Кореї, крім інших питань політики, і є "де-факто лідером номер два".

При цьому розвідники підкреслили, що Ин "не обирав наступника".

У повідомленні уточнили, що рішення північнокорейського лідера делегувати повноваження продиктовані тим, що він хоче "зняти стрес від одноосібного правління і перекласти на когось вину в разі провалу своєї політики".

Проте, деякі аналітики скептично ставляться до розвідданих, а сайт NKNews зазначив, що Йо Чжон пропустила дві важливі зустрічі цього місяця, що дало підставу припускати про не такий високий статус її посади.

Як повідомило Рёнхап, крім Йо Чжон частину повноважень Ина взяли Пак Понг Джу, заступник голови Комісії з державних справах, і новий прем'єр Кім Ток Хун. Вони відповідають за контроль над економічним сектором.

Крім того, Чхве Пу Іл, директор департаменту з військових питань партії, і Рі Пхёнчхоль, заступник голови Центрального військового комітету партії, взяли на себе частковий контроль за збройними силами.

Що відомо про Кім Е Чжон

Молодша сестра Кім Чен Ина – єдина з братів і сестер Ина, кого вважають його близьким і могутнім союзником. Вона займає пост першого заступника завідувача відділом ЦК Трудової партії Кореї.

Вона народилася в 1987 році, на чотири роки пізніше Кіма. Потім обидва одночасно жили і навчалися в Берні, Швейцарія.

Йо Чжон вперше привернула міжнародну увагу в 2018 році, коли стала першим членом династії Кім, який відвідав Південну Корею. Вона була в складі делегації на зимових Олімпійських іграх, де Північ і Південь змагалися як об'єднана команда.

Вона також працювала разом зі своїм братом на міжнародних самітах, в тому числі на його зустрічах з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, главою Китаю Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом.

Раніше OBOZREVATEL розповів все, що відомо про сестру Кім Чен Ина Кім Йо Чжон, яку називають його спадкоємицею на посаді керівника Північної Кореї.