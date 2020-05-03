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3 травня • оновлено в 23:02
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У Південній Кореї повідомили нові подробиці про здоров'я Кім Чен Ина

9.7т
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У Південній Кореї заявили, що під час довгої відсутності на публіці лідер Північної Кореї Кім Чен Ин нібито не піддавався операціями або будь-яким іншим медичним процедурам.

Про це в неділю, 3 травня, заявило анонімне джерело в канцелярії президента країни, передає Politiko.

Представник канцелярії, коментуючи повідомлення преси про проблеми диктатора зі здоров'ям, зазначив, що в Південній Кореї цьому не вірять.

"У канцелярії президента вважають, що ці повідомлення не відповідають дійсності", – заявив журналістам високопоставлений чиновник Південної Кореї. При цьому він відмовився розкрити факти, на підставі яких було винесено це рішення.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, під час появи лідера КНДР Кім Чен Ина на публіці після 20-денної відсутності на його правій руці помітили загадковий слід.

Диктатор відвідав церемонію відкриття Сунчхонського заводу добрив у провінції Пхеннан-Намдо, де урочисто розрізав стрічку.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
Тег
політика
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