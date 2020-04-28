Міністр у справах національного об'єднання Південної Кореї Кан Єн Чхоль назвав фейком повідомлення про серйозну хворобу або навіть смерть лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про це повідомляє інформагенція Yonhap. "Це можна розглядати як феномен інфодеміі", – відреагував чиновник на дані ЗМІ.

Міністр також додав, що Південна Корея не фіксувала нічого незвичайного в КНДР останнім часом.

У Південній Кореї пролили світло на "хворобу" Кім Чен Ина ТАСС

Крім того, Кан Єн Чхоль акцентував, що ЗМІ говорили про нібито зроблену Кім Чен Ину операцію в Хянсанському медичному центрі недалеко від Пхеньяна, хоча ця медустанова не займається подібним.

"Тут немає навіть логіки. Хянсанський медичний центр – це поліклініка, установа, в якій не можна проводити операції або медичні процедури", – запевнив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній дипломат Північної Кореї Тхе Єн Хо заявив, що лідер країни Кім Чен Ин, швидше за все, дійсно має серйозні проблеми зі здоров'ям і не може ходити. Однак він відсік версію з операцією.

Нагадаємо, 36-річний Кім Чен Ин не з'являвся на публіці з 11 квітня. ЗМІ раніше повідомили про те, що він переніс операцію на серці, після якої нібито виникли ускладнення. Була інформація також про смерть диктатора.

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