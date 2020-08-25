Кім Чен Ин у комі? Знайшлися спростування хвороби лідера КНДР

Експерти вважають необґрунтованими чутки про смерть і хворобу північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, які розповсюдив колишній південнокорейський міністр Чан Сон Мін.

Спостерігачі з Північної Кореї, вчені і аналітики говорять, що чутки про здоров'я Кім Чен Ина всього лише чутки, пише Business Insider.

Алістер Коулман, дослідник BBC Monitoring, який висвітлює події в Північній Кореї, назвав їх поверхневими.

"Колишній південнокорейський чиновник робить здогад зі слів неназваного джерела в Китаї, з чого випливає, що всі недавні виступи Кіма в ЗМІ – підробка. Я не впевнений", – написав він у Twitter.

Професор Університету Йонсей у Південній Кореї Джон Делурье також назвав новину "випадковою спекуляцією", яка "не була заснована ні на чому конкретному".

За словами Джеффрі Льюїс, оглядача Північної Кореї і директора Програми нерозповсюдження озброєнь в Східній Азії в Інституті міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї, Кім Чен Ин виявляв звичайну активність у серпні, а це говорить про те, що все нормально.

"Він 10 разів з'являвся за останні тридцять днів, востаннє – 19 серпня", – написав він у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в ЗМІ написали, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин серйозно захворів на тлі чуток про його обмежені публічні виступи в цьому році, і нібито впав у кому.

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