Кім Чен Ин розстріляв п'ятьох високопоставлених чиновників: що трапилося

Лідер КНДР Кім Чен Ин стратив п'ятьох високопоставлених чиновників після провалу переговорів із президентом Дональдом Трампом у Ханої.

Таку інформацію розповсюдило південнокорейське видання Chosun Ilbo. Зазначається, що в Північній Кореї пройшли масові чистки серед дипломатів. Зокрема, на військовому аеродромі Мірім у Пхеньяні стратили спецпредставника КНДР у справах США Кім Хек Чхоля і ще чотирьох високопоставлених чиновників.

Їх нібито звинувачували у шпигунстві на користь США.

Кім Чен Ин

Крім того, за наказом Кім Чен Ина троє дипломатів на чолі із заступником голови Трудової партії КНДР Кім Ен Чхолем були відправлені на каторжні роботи в табір для політв'язнів. Серед них – перекладач, який працював на саміті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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