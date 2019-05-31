Кім Чен Ин розстріляв п'ятьох високопоставлених чиновників: що трапилося

Лідер КНДР Кім Чен Ин стратив п'ятьох високопоставлених чиновників після провалу переговорів із президентом Дональдом Трампом у Ханої.
Таку інформацію розповсюдило південнокорейське видання Chosun Ilbo. Зазначається, що в Північній Кореї пройшли масові чистки серед дипломатів. Зокрема, на військовому аеродромі Мірім у Пхеньяні стратили спецпредставника КНДР у справах США Кім Хек Чхоля і ще чотирьох високопоставлених чиновників.
Їх нібито звинувачували у шпигунстві на користь США.
Кім Чен Ин
Крім того, за наказом Кім Чен Ина троє дипломатів на чолі із заступником голови Трудової партії КНДР Кім Ен Чхолем були відправлені на каторжні роботи в табір для політв'язнів. Серед них – перекладач, який працював на саміті.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2014 році глава Північної Кореї убив 50 членів уряду за перегляд мильних опер.
Також була знищена вся сім'я страченої раніше другої людини в державі – Чан Сон Тхека, який був дядьком лідера КНДР.
У жовтні 2015 року Кім Чен Ин наказав стратити чотирьох музикантів із національного оркестру "Инхасу".
В квітні 2015 року аналогічний наказ стосувався 15 високопоставлених чиновників.
У травні цього ж року міністр народних збройних сил КНДР Хен Ен Чхоль був розстріляний із зенітного знаряддя за наказом керівництва країни.
В липні 2015 року за вимогою лідера КНДР стратили архітектора аеропорту імені Кім Ір Сена неподалік від Пхеньяна.
У лютому 2016 року голова Генерального штабу КНДР, генерал армії Північної Кореї Лі Йон Гіль був страчений за звинуваченням у корупції.
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