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Кім Чен Ин розстріляв п'ятьох високопоставлених чиновників: що трапилося

6.4тЧитати матеріал російською

Лідер КНДР Кім Чен Ин стратив п'ятьох високопоставлених чиновників після провалу переговорів із президентом Дональдом Трампом у Ханої.

Таку інформацію розповсюдило південнокорейське видання Chosun Ilbo. Зазначається, що в Північній Кореї пройшли масові чистки серед дипломатів. Зокрема, на військовому аеродромі Мірім у Пхеньяні стратили спецпредставника КНДР у справах США Кім Хек Чхоля і ще чотирьох високопоставлених чиновників.

Їх нібито звинувачували у шпигунстві на користь США.

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Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

Крім того, за наказом Кім Чен Ина троє дипломатів на чолі із заступником голови Трудової партії КНДР Кім Ен Чхолем були відправлені на каторжні роботи в табір для політв'язнів. Серед них – перекладач, який працював на саміті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Диктатор с ядерным оружием, это очень плохо. Тем более такой молодой...
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1
0
ttt ta
ttt ta
И съел. А через год они снова появятся живыми
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1
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
ttt ta, тебе, мародёр, виднее! Вы, трупоеды, разбираетесь, как съесть труп, чтобы он не потерял товарный вид!
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1
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Чем ответит путЕн?
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