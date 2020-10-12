Кім Чен Ин розплакався на військовому параді й перепросив за невдачі

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розплакався під час своєї промови на військовому параді, присвяченому 75-річчю заснування Трудової партії Кореї.

Про це пише The Korea Times. Відзначається, що майже третину своєї промови глава КНДР присвятив подяці жителям країни. Він також заявив, що шкодує про те, що не зміг поліпшити їхнє життя.

"Наші люди довіряли мені, їхня довіра була високою, як небо, і глибокою, як море, але мені не завжди вдавалося відповідати їхнім очікуванням. Мені дуже шкода", – заявив Кім Чен Ин.

Він також перепросив і солдат північнокорейської армії, яким доводиться долати "численні труднощі" під час роботи над відновленням постраждалих від тайфунів районів Північної Кореї, а також через боротьбу з проникненням коронавірусу в КНДР.

"Мені дуже шкода і в цю урочисту ніч моє серце болить тому, що я не можу бути разом із ними (військовими – Ред.)", – додав Кім Чен Ин.

На опублікованих Daily Mail кадрах видно, як він знімає окуляри і протирає очі, просльозившись.

Як пише видання, емоції Кіма нібито були спрямовані на те, щоб показати міжнародній спільноті, що "він співчутливий і глобальний лідер". У матеріалі сказано, що він нібито "втішив весь світ, що страждає від COVID-19", і також висловив надію на поліпшення відносин із Південною Кореєю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні спливло листування між Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом. У ній глава КНДР заявляв, що не може забути їхню зустріч на саміті в Сінгапурі. Також він висловив надію, що глави держав знову зможуть провести переговори.