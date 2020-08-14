Кім Чен Ин раптово призначив нового прем'єр-міністра: що про нього відомо

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин призначив нового прем'єр-міністра КНДР. Ним став заступник голови ЦК Трудової партії Кореї Кім Ток Хун.

Рішення про призначення нового глави Кабінету міністрів було ухвалено в четвер, 13 серпня, на засіданні політбюро партії. Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство КНДР, передає Xinhua.

Додамо, що до призначення Кім Ток Хун очолював бюджетний комітет парламенту. Попередній глава Кабміну Кім Чже Рен обіймав цей пост із 2019 року. Зараз же він отримав нове призначення в керівництві ЦК Трудової партії. Про причини кадрових перестановок не повідомляється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава КНДР Кім Чен Ин оголосив надзвичайну ситуацію в прикордонному з Південною Кореєю місті Кесон через першу підозру на коронавірус.