Кім Чен Ин прилетів на зустріч з Трампом: перші фото, відео

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прилетів в Сінгапур для переговорів з американським президентом Дональдом Трампом.

За інформацією CNN, на неділю у лідера КНДР також запланована зустріч з сінгапурським прем'єр-міністром Лі Сянь Луном.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx