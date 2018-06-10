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Кім Чен Ин прилетів на зустріч з Трампом: перші фото, відео

3.3тЧитати новину російською

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прилетів в Сінгапур для переговорів з американським президентом Дональдом Трампом.

За інформацією CNN, на неділю у лідера КНДР також запланована зустріч з сінгапурським прем'єр-міністром Лі Сянь Луном.

Біля трапа літака Кім Чен Ина зустрів глава МЗС Сінгапуру Вівіан Балакрішнан.

Літак авіакомпанії Air China з Ином на борту вилетів з Пхеньяна в суботу о 7:04 ранку за місцевим часом (01:04 по Києву. - Ред.).

Крім того, з цим літаком також летіли ІЛ-62, а також ІЛ-76. Як припустили експерти, на останньому літаку знаходиться особистий броньований лімузин BMW S-600, в якому зазвичай їздить Кім.

За інформацією Сеула, першим з Пхеньяна вилетів Іл-76, потім полетів китайський Boeing, а третім йшов ІЛ-62.

Після приземлення Кім Чен Ин отруївся в готель St. Regis, де буде проживати північнокорейська делегація.

Його супроводжували понад 20 мотоциклістів і стільки ж автомобілів з дипломатами і поліцією. Раніше в готель прибув автобус, в якому, ймовірно, знаходилася особиста охорона Кім Чен Ина.

Поки достовірно не відомо, де саме перебував Кім Чен Ин. Очікується, що до власне американо-північнокорейського саміту з кожним з лідерів окремо зустрінеться і поспілкується прем'єр-міністр Сінгапуру. Зустріч же Дональда Трампа з Кім Чен Ином розпочнеться 12 червня о 9 годині ранку за місцевим часом.

Влада Північної Кореї поки не підтвердила офіційно цю інформацію. Очікується, що Трамп прибуде в місто-державу в неділю.

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Саміт пройде в готелі Capella Sentosa.

Нагадаємо, раніше Трамп розповів про долю КНДР після зустрічі з Кім Чен Ином.

Особи
Дональд ТрампКім Чен Ин
Місце
Сінгапур
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