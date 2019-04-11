Кім Чен Ин пригрозив світу "нищівним ударом"

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин закликав завдати удару по країнах, які застосували санкції проти КНДР.

Про це він заявив під час пленарної сесії Центрального комітету Трудової партії Кореї, яка відбулася в Пхеньяні 10 квітня, передає ТАСС.

"Необхідно нанести нищівний удар по ворожих силах, які помиляються щодо того, що санкції зможуть змусити нас здатися", – повідомив глава КНДР.

Кім Чен Ин додав, що такі дії "лише підтверджують правильність проведеної урядом політики опори на власні сили", за якої національна економіка повинна бути самодостатньою і спиратися на власні технології та ресурси.

Північнокорейський лідер підкреслив, що "самодостатня національна економіка є фундаментом для розвитку соціалізму і визначить майбутнє революції".

Кім Чен Ин

Як повідомляв OBOZREVATEL, переговори Дональда Трампа та Кім Чен Ина провалилися через секретний об'єкт.

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