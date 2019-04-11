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Кім Чен Ин пригрозив світу "нищівним ударом"

1.8тЧитати матеріал російською

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин закликав завдати удару по країнах, які застосували санкції проти КНДР.

Про це він заявив під час пленарної сесії Центрального комітету Трудової партії Кореї, яка відбулася в Пхеньяні 10 квітня, передає ТАСС.

"Необхідно нанести нищівний удар по ворожих силах, які помиляються щодо того, що санкції зможуть змусити нас здатися", – повідомив глава КНДР.

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Кім Чен Ин додав, що такі дії "лише підтверджують правильність проведеної урядом політики опори на власні сили", за якої національна економіка повинна бути самодостатньою і спиратися на власні технології та ресурси.

Північнокорейський лідер підкреслив, що "самодостатня національна економіка є фундаментом для розвитку соціалізму і визначить майбутнє революції".

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

Як повідомляв OBOZREVATEL, переговори Дональда Трампа та Кім Чен Ина провалилися через секретний об'єкт.

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Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Как так? Национальная экономика и свои силы...и «сокрушительный удар» по тем странам,которые не хотят....вкладывать))) в экономику КНДР😸 Напоминают рашку... Кндр кстати живет за счет Китая. Рашка...пока за счет инерции совка.
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