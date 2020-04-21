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21 квітня • оновлено в 11:05
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Кім Чен Ин помер сьогодні вранці? Мережу сполохала новина

6.8т
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У мережі почали обговорювати інформацію про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин, який, за даними американських ЗМІ, останнім часом перебував у важкому стані, помер.

Зокрема, як написали в Telegram-каналі "Китайська загроза", нібито подейкують, що Кім Чен Ин пішов із життя вранці 21 квітня після невдалої операції.

"Ходять чутки, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин помер 21 квітня о 7:14 ранку за місцевим часом у північнокорейському військовому госпіталі після невдалої операції через відмову кількох органів", – сказано в повідомленні.

Водночас у Twitter ця інформація викликала ажіотаж. Користувачі активно коментують можливу смерть лідера КНДР.

"А якщо Кім Чен Ин помер, то це означає, що зараз буде бійка за Північну Корею?", "Ким Чен Ин, здається, помер. Чудовий рік", "Хлопці, тут Кім Чен Ин, можливо, вирушив до цих негрів, що весело ховають. Чекаємо новин", "З чуток, Кім Чен Ин – усе... Головному контролеру ситуації приготуватися", – пишуть у мережі.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

Як повідомляв OBOZREVATEL, видання CNN із посиланням на джерело в Білому домі заявило, що розвідка США почала серйозну негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
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Wick John
Wick John
Обосратель как бабка у подъезда собирает всякие слухи
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Жрать меньше надо!!!
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1
Wick John
Wick John
Хмельницкий Данил, так меньше жри пи дар
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