Кім Чен Ин помер сьогодні вранці? Мережу сполохала новина

У мережі почали обговорювати інформацію про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин, який, за даними американських ЗМІ, останнім часом перебував у важкому стані, помер.

Зокрема, як написали в Telegram-каналі "Китайська загроза", нібито подейкують, що Кім Чен Ин пішов із життя вранці 21 квітня після невдалої операції.

"Ходять чутки, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин помер 21 квітня о 7:14 ранку за місцевим часом у північнокорейському військовому госпіталі після невдалої операції через відмову кількох органів", – сказано в повідомленні.

Водночас у Twitter ця інформація викликала ажіотаж. Користувачі активно коментують можливу смерть лідера КНДР.

"А якщо Кім Чен Ин помер, то це означає, що зараз буде бійка за Північну Корею?", "Ким Чен Ин, здається, помер. Чудовий рік", "Хлопці, тут Кім Чен Ин, можливо, вирушив до цих негрів, що весело ховають. Чекаємо новин", "З чуток, Кім Чен Ин – усе... Головному контролеру ситуації приготуватися", – пишуть у мережі.

Кім Чен Ин

"Ходять чутки, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин помер 21 квітня о 7:14 ранку за місцевим часом в північнокорейському військовому госпіталі після невдалої операції через відмову кількох органів."

Онук чучхе сказав "Апчхи!" - Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) April 21, 2020

А якщо Кім Чен Ин помер, то це означає, що зараз буде бійка за Північну Корею? - Інсуліновий Перегар (@MisterPeregar) April 21, 2020

Кім Чен Ин походу помер.



Чудовий рік. - Кирило Нестерман 🇷🇺 (@esoterikwaa) April 21, 2020

⚡ повідомляють, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин помер 21 квітня о 7:14 ранку за місцевим часом в північнокорейському військовому госпіталі після невдалої операції через відмову кількох органів. pic.twitter.com/jGncapSvAn - MaDel '(@Mark__Del) April 21, 2020

Хлопців, тут це, Кім Чен Ин походу відправився до цих неграм, що весело ховають.



Чекаємо новин ... pic.twitter.com/8OCgU1JjFW - Korsak Voskres (@KorsakVoskres) April 21, 2020

З чуток Кім Чен Ин - все ... Головному контролеру ситуації приготуватися - Seal (@ Timofey74589217) April 21, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, видання CNN із посиланням на джерело в Білому домі заявило, що розвідка США почала серйозну негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.

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