Кім Чен Ин помер або ховається на віллі? Чутки про лідера КНДР спалахнули з новою силою
Диктатор КНДР Кім Чен Ин довгий час не з'являвся на публіці. У ЗМІ вже встигли повідомити, що глава Північної Кореї сховався на віллі на березі Японського моря або ж зовсім помер.
Як повідомляє південнокорейський телеканал Channel A, Чен Ин покинув Пхеньян через загрозу зараження COVID-19. До того ж, нібито коронавірус виявили у людей з близького оточення диктатора.
Відзначається, що Чен Ин відправився на особистому поїзді в район північнокорейського пляжного курорту Вонсан-Кальмі, де розташовується його резиденція. Також там є приватна клініка, де диктатор може проходити лікування.
Агентство Reuters пише, що з Китаю в Північну Корею вислали лікарів для допомоги Кім Чен Ину. Однак в китайській соцмережі Weibo та деякі ЗМІ вже стали повідомляти про смерть диктатора, нібито від коронавірусу.
Так, заступник директора телевізійної мережі в Гонконзі HKSTV, що віщає в Китаї, повідомив, що Кім Чен Ин помер, передає Somag News.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ЗМІ повідомило, що розвідка США почала серйозну негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин знаходиться у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.
В мережі почали обговорювати інформацію про те, що лідер КНДР, ймовірно, помер.
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Офіційне ЗМІ Північної Кореї пояснило зникнення диктатора.
Кім Е Чжон, молодша сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, може замінити брата в разі його смерті.
Президент США Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про важкий стан Кім Чен Ина, однак якщо це так – бажає йому якнайшвидшого одужання.