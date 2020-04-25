Кім Чен Ин помер або ховається на віллі? Чутки про лідера КНДР спалахнули з новою силою

Диктатор КНДР Кім Чен Ин довгий час не з'являвся на публіці. У ЗМІ вже встигли повідомити, що глава Північної Кореї сховався на віллі на березі Японського моря або ж зовсім помер.

Як повідомляє південнокорейський телеканал Channel A, Чен Ин покинув Пхеньян через загрозу зараження COVID-19. До того ж, нібито коронавірус виявили у людей з близького оточення диктатора.

Кім Чен Ин

Відзначається, що Чен Ин відправився на особистому поїзді в район північнокорейського пляжного курорту Вонсан-Кальмі, де розташовується його резиденція. Також там є приватна клініка, де диктатор може проходити лікування.

Агентство Reuters пише, що з Китаю в Північну Корею вислали лікарів для допомоги Кім Чен Ину. Однак в китайській соцмережі Weibo та деякі ЗМІ вже стали повідомляти про смерть диктатора, нібито від коронавірусу.

Так, заступник директора телевізійної мережі в Гонконзі HKSTV, що віщає в Китаї, повідомив, що Кім Чен Ин помер, передає Somag News.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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