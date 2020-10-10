Кім Чен Ин показав нову ракету і заявив, що чекає на "возз'єднання" з Південною Кореєю. Фото та відео

Лідер Північної Кореї побажав Південній Кореї якнайшвидшого подолання кризи через COVID-19, після чого "народи двох країн знову візьмуться за руки".

Таку заяву він зробив на урочистих заходах, присвячених 75-річчю заснування Трудової партії Кореї, на яких була продемонстрована ракета КНДР, повідомляє Центральне телебачення країни (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

У ніч з 9 на 10 жовтня в Пхеньяні в рамках святкування відбувся військовий парад. На ньому було продемонстровано озброєння країни, у тому числі міжконтинентальна балістична ракета "Пуккиксон 4-А", передає Yonhap.

"Ми продовжуватимемо зміцнювати засоби стримування війни праведні засоби самооборони, щоб стримувати і контролювати всі небезпечні спроби і акти залякувань з боку ворожих сил, включаючи їхню постійну ядерну загрозу", – сказав Кім Чен Ин.

При цьому він запевнив, що ніколи не використовуватиме ядерну зброю як засіб для превентивного удару.

Варто зазначити, що балістична ракета вперше була продемонстрована на параді після 2018 року.

Також північнокорейський лідер подякував свєму народу за те, що в країні немає заражених коронавірусом.

"Наші громадяни самі захистили країну і себе ... Хоча ми поки що й не живемо багато, сім'ї живуть дружно, і жодна людина не захворіла злоякісним вірусом", – зазначив Кім Чен Ин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні спливла листування між Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом. У ній глава КНДР заявляв, що не може забути їхню зустріч на саміті в Сінгапурі. Також він висловив надію, що глави держав знову зможуть провести переговори.