Кім Чен Ин після зникнення з'явився з загадковим слідом на руці. Фото
Під час появи лідера КНДР Кім Чен Ина на публіці після 20-денної відсутності на його руці був помічений загадковий слід.
Як пише The Mirror, пляму на правій руці Кім Чен Ина виявили, коли він відвідав 1 травня церемонію відкриття заводу з виробництва добрив (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Спеціаліст в сфері медицини з США розповів виданню, що такі сліди на руці можуть означати проведення процедури при серцево-судинному захворюванні, можливо, пункції правої променевої артерії.
Лідер КНДР відвідав церемонію відкриття Сунчхонського заводу добрив в провінції Пхеннан-Намдо. де урочисто розрізав стрічку. Всупереч поширеним чуткам про хворобу, на фото Кім Чен Ин виглядає здоровим.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ЗМІ повідомили, що розвідка США почала серйозну негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин знаходиться у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.
В мережі почали обговорювати інформацію про те, що лідер КНДР нібито помер.
Офіційне новинне агентств КНДР заявило, що Кім Чен Ин, ймовірно, знаходиться "в глибокій медитації".
ЗМІ написали, що лідер КНДР нібито у вегетативному стані після операції на серці.
У Північній Кореї відреагували на гучні чутки про нібито смерть лідера країни Кім Чен Ина після невдалої операції на серці, заявивши, що вони не мають під собою ніяких підстав.