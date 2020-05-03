Кім Чен Ин після зникнення з'явився з загадковим слідом на руці. Фото

Світ 10:29, 3.05.2020

Під час появи лідера КНДР Кім Чен Ина на публіці після 20-денної відсутності на його руці був помічений загадковий слід.

Як пише The Mirror, пляму на правій руці Кім Чен Ина виявили, коли він відвідав 1 травня церемонію відкриття заводу з виробництва добрив (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Кім Чен Ин відвідав церемонію відкриття Сунчхонського заводу добрив

Спеціаліст в сфері медицини з США розповів виданню, що такі сліди на руці можуть означати проведення процедури при серцево-судинному захворюванні, можливо, пункції правої променевої артерії.

Лідер КНДР відвідав церемонію відкриття Сунчхонського заводу добрив в провінції Пхеннан-Намдо. де урочисто розрізав стрічку. Всупереч поширеним чуткам про хворобу, на фото Кім Чен Ин виглядає здоровим.

The Mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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