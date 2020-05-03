Головна Новини
3 травня • оновлено в 23:02
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Кім Чен Ин після зникнення з'явився з загадковим слідом на руці. Фото

20т
Читати матеріал російською

Під час появи лідера КНДР Кім Чен Ина на публіці після 20-денної відсутності на його руці був помічений загадковий слід.

Як пише The Mirror, пляму на правій руці Кім Чен Ина виявили, коли він відвідав 1 травня церемонію відкриття заводу з виробництва добрив (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Кім Чен Ин відвідав церемонію відкриття Сунчхонського заводу добрив

Кім Чен Ин відвідав церемонію відкриття Сунчхонського заводу добрив

Спеціаліст в сфері медицини з США розповів виданню, що такі сліди на руці можуть означати проведення процедури при серцево-судинному захворюванні, можливо, пункції правої променевої артерії.

Лідер КНДР відвідав церемонію відкриття Сунчхонського заводу добрив в провінції Пхеннан-Намдо. де урочисто розрізав стрічку. Всупереч поширеним чуткам про хворобу, на фото Кім Чен Ин виглядає здоровим.

Кім Чен Ин після зникнення з'явився з загадковим слідом на руці

The Mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
13
3
Смішно
7
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
После слухов о смерти и двухнедельного отсутствия Ким Чен Ын появился на публике. «Клонировали», - догадались в мире.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
в стиле обоза, "факты" стрелочки и кружки,типа смотрите туда^
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги